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حركة فتح: عناصرنا ملتزمة بوقف إطلاق النار وستبقى تتعامل مع أي مجموعة إرهابية يتم رصدها

12
SEPTEMBER
2023
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أعلنت حركة "فتح" في بيان، أن "عناصر الحركة تلتزم بوقف إطلاق النار من جديد بعد أن أفشلت الهجوم في حي الطيري وأوقعت إصابات، وانها ستبقى تتعامل مع أي مجموعة إرهابية يتم رصدها".

ولفت البيان الى أن "الاشتباكات كانت تجددت عصر اليوم، على محور الطيري الطوارىء الرأس الاحمر الصفصاف بين كل من حركة فتح ومجموعة الشباب المسلم، استخدمت فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية فيما اصاب الرصاص الطائش وكذلك القدائف الصاروخية، محيط مدينة صيدا ما ادى الى انهيار اتفاق وقف اطلاق النار بعدما كان ساد الهدوء الحذر صباحا داخل المخيم وحتى العصر مع بعض الخروقات".

وأشار الى أن ""عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح المشرف على الساحة اللبنانية عزام الاحمد كان وصل الى بيروت ويجري سلسلة لقاءات مع القوى الفلسطينية واللبنانية، لبحث الوضع المستجد في عين الحلوة والتوصل لاتفاق تثبيت وقف اطلاق النار وضرورة تسليم قتلة العميد ابو اشرف العرموشي ورفاقه الذي توافقت عليه القوى الفلسطينية في الاجتماع الذي جرى في المديرية العامة للامن العام".

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