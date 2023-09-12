الموفد الفرنسي الخاص للبنان في بيروت حتى الجمعة

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اعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان الوزير السابق جان إيف لودريان سيبقى في بيروت حتى الجمعة ليحاول مرة أخرى وضع حد للمأزق السياسي الذي يشل البلاد.



وقالت آن كلير لوجاندر خلال مؤتمر صحافي "لن أحكم مسبقا على نتائج المهمة التي بدأت للتو" موضحة أن المبعوث وصل مساء الاثنين.



وأضافت "نأمل أن يدرك القادة اللبنانيون بان تحريك الامور بات ملحا كما تؤكد فرنسا"موضحة أن جان إيف لودريان يعمل "بالتنسيق" مع الشركاء في المنطقة.



وأكدت أنه "في ضوء الاتصالات التي أجراها خلال مهماته الأولى سيلتقي مرة أخرى جميع الجهات الفاعلة السياسية الممثلة في البرلمان المنتخبة من الشعب اللبناني ونقع على عاتقها مسؤولية انتخاب رئيس الجمهورية".



وأوضحت أن الهدف هو التوصل إلى "حل توافقي في البرلمان لتجاوز الفراغ المؤسساتي".