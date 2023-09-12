بالصورة- إيلي هاشم غادر منزله ولم يَعُد، هل من يعرف عنه شيئًا؟

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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة

مـــا يلــــــــي:

تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود:

- إيلي ريمون هاشم (مواليد عام 1995، لبناني)

الذي غادر منزله الكائن في برج حمّود – شارع طومارزا حوالي الساعة 07،30 من تاريخ 11/09/2023، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة برج حمود في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 244431-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.