living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحكومة ترضخ وتتراجع عن إعفاء أثرياء ونافذين من ضريبة CRS

12
SEPTEMBER
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نحجت الحملة التي شنتها «نداء الوطن» الجمعة الماضي وحتى أمس، على تعديل طرأ (سراً وخلسةً) على مشروع موازنة 2023 يعفي الأثرياء والنافذين أصحاب الرساميل، مما اصطلح على تسميته ضريبة CRS، وهي ضريبة بنسبة 10% متوجبة على ايرادات مسجلة في الخارج وأصحابها يقيمون في لبنان أكثر من 6 أشهر في السنة، أي أن مكان اقامتهم الضريبية في لبنان، وليس في الخارج.

واضطر مجلس الوزراء تحت ضغط الحملة الى سحب المادة المعدّلة التي تعفي من تلك الضريبة عن سنوات 2017 و2018 و2019 و2020 و2021، بحيث كان القصد إفادة المتهربين من دفع ما عليهم من ضرائب عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الخاضعة لأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل العائدة للسنوات 2021 وما قبل، شرط أن يلتزم الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المقيمون في لبنان الذين حصلوا على إيرادات خاضعة لأحكام تلك المادة عن عام ۲۰۲۲ بالتصريح عن تلك الإيرادات وتسديد الضريبة المتوجبة عليها ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر قانون الموازنة، من دون أن يتوجب عليهم أي غرامة تحقق أو تحصيل في حال التصريح والتسديد ضمن المهلة المشار إليها.

وأعاد مجلس الوزراء في جلسته أمس العمل بالمادة التي كانت في الصيغة الأولى لمشروع موازنة 2023 التي تنص على إعطاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في لبنان الذين يخضعون لأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل مهلة لغاية 2023/12/31 للتصريح وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على اختلاف أنواعها التي حصلوا عليها من الخارج، والتي لم تسقط بعامل مرور الزمن، ولم يصرّحوا عنها ويسدّدوا الضريبة المتوجبة عليها ضمن المهل القانونية، من دون أن تفرض عليهم أي غرامة تحقق أو تحصيل على أن يتم التقيد بأحكام المادة 87 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 2022/11/15 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) لجهة تسديد الضرائب المتوجبة بنفس العملة التي تحققت فيها الإيرادات.

واضطر مجلس الوزراء كذلك للتأكيد على إحالة جميع المكلفين الذين لم يصرحوا ويسددوا الضرائب المتوجبة عليهم ضمن المهلة المشار اليها أعلاه على النيابة العامة المالية بجرم التهرب الضريبي، كما توضع إشارة حجز على أملاكهم وعلى أملاك رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين في شركات الأموال، اذا لم تكن أملاك تلك الشركات كافية لتغطية قيمة الضرائب المتوجبة عليهم دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، وتباشر لجان البيع في كل محافظة إجراءات البيع في المزاد العلني لتلك الأملاك.

وشدّد الخبير الضرائبي والاصلاحي المحامي كريم ضاهر على ضرورة الالتزام الكامل بالنص لجباية ما يجب جبايته من أولئك المتهربين من الضرائب، وهم من الأثرياء غير العابئين بلبنان وأزمة أهله. ولا يستبعد ضاهر إجراء تسوية ما مع هؤلاء شرط الإفصاح الحقيقي عن الإيرادات المحققة، وهذا ما حصل في بلدان كثيرة استطاعت من خلال التسويات تحصيل مليارات الدولارات بسهولة.

ويذكر أن لبنان انضم منذ 2017 الى مجموعة من عشرات الدول لتبادل المعلومات الضريبية، ويستطيع بيسر طلب تلك المعلومات من الدول حيث هناك ثروات وأصول وحسابات للبنانيين يتهربون من دفع ضرائب على إيراداتهم. أما عن جدية وزارة المالية في ملاحقة التحصيل، فذلك «متروك لوزير الثنائي الشيعي يوسف خليل»، كما أكدت مصادر معنية كثيرة أجمعت على «أنه مغلوب على أمره، ويأتمر بأوامر الجهة السياسية التي عينته وزيراً». فهل يظهر «الثنائي» هذه المرة بمظهر إصلاحي؟ أشهر قليلة ونعرف الجواب في متابعات لكيفية تطبيق تلك المادة من موازنة 2023 بحذافيرها!

 

 

نداء الوطن
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   