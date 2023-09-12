مجلس الوزراء يقر موازنة 2024.. ميقاتي: انجاز وبطولة!

A + A -

أقرّ مجلس الوزراء الموازنة العامّة لعام 2024، بعد الانتهاء من مناقشة كامل بنودها، على أن يحيلها إلى مجلس النواب.

وأعلن رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي بعد الجلسة أن هذه الموازنة هي انجاز وبطولة وهي أول موازنة تقرّ في موعدها، لافتاً الى أن إعادة هيكلة المصارف من أهم المشاريع الموجودة في مجلس النواب، مشيراً الى ان الحكومة حريصة على تخطي المرحلة الصعبة ويجب على الجميع التعاون.