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تحضّروا للأمطار..!

12
SEPTEMBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،   غائما جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما يتوقع هطول أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية جنوب البلاد ويتشكل الضباب على المرتفعات بدءا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة:  كتل هوائية حارة نسبيا وجافة مصدرها مصر تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية اليوم الثلاثاء وتكون مترافقة برياح ناشطة محملة بالغبار، تنحسر اعتبارا من يوم غد الأربعاء مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية مع بعض التقلبات وتساقط لبعض الأمطار المتفرقة خاصة جنوب البلاد.

تحذير : من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت  بين 24 و 32 درجة وفي مدينة زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود 3 درجات على الساحل ، مترافقة بانخفاض في نسبة الرطوبة، تنشط الرياح أحيانا لتلامس ال 45 كم/س وتكون محملة بطبقات من الغبار، كما نحذر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة وموحلة بخاصة جنوب البلاد ليل الثلاثاء/الأربعاء.

الأربعاء:  غائم جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما يتوقع هطول أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية جنوب البلاد ويتشكل الضباب على المرتفعات بدءا من بعد الظهر.

الخميس:  قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات أحيانا.
الجمعة:  قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الجبلية والداخلية، و يتكون ضباب محلي على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من  25 إلى 31 درجة، فوق الجبال من 18 إلى 25 درجة ، في الداخل من  16 إلى 32 درجة. 
-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ناشطة أحيانا، تتراوح سرعتها بين 20 و 45 كم/س.
-الانقشاع:   متوسط إجمالا بسبب الغبار بخاصة جنوب البلاد.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 30 و 70 %.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
-الضغط الجوي:  757 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,18
-ساعة غروب الشمس:   18,51

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