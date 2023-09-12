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بالعربي "المشبرح".. المرتضى: هذا ما ستغنّيه فيروز للبحر!

12
SEPTEMBER
2023
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كتب وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى على حسابه عبر منصة "إكس": "لمن لم يفهم من "المجتمع الدولي" ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء؛ خذْ علماً بالأهمّ: اليوم جرى انذار أدواتكم، أي "المنظّمات غير الحكومية" ان لبنان طفح كيله منهم ولن يرضى ان يستمر ارضاً مستباحةً من قبلهم وان عليهم ان يخضعوا للتنسيق والرقابة وإلا سيجري سحب العلم والخبر وحلهم".

وأضاف، "اليوم ايضاً وعلى قاعدة انه "يا روح ما بعدك روح"، قلنا لكم بالفم الملآن تريدون تثبيت النازخين في لبنان فخذوا ما يدهشكم: لا قدرة لنا على ضبط عمليات النزوح من خلال المياه الإقليمية اللبنانية في اتجاه اوروبا، فتحمّلوا المسؤولية، واتخذوا الاجراءات الكفيلة بتشجيع النازحين على العودة الى بلادهم، وساعدوهم ليثبتوا في ارضهم".

وتابع، "يعني بالعربي "المشبرح" اذا لم تعدلوا عن مخططكم الرامي الى تثبيت النازحين في لبنان فإن البحر سوف يكون مشرّعاً امامهم للنزوح في اتجاهكم ".

وختم، "وعندها تحمّلوا نتائج افعالكم، وتجرّعوا سمّكم المطبوخ، اما فيروز فستغني معنا للبحر: "هيلا يا واسع" وستكمل للنازحين"مركبك رايح سر وعينُ الله ترعاك".

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