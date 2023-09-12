عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 12 أيلول 2023

الأخبار: السعودية لإسرائيل: نعم للتطبيع الاقتصادي
استفاقة متأخّرة على المخاطر وعلى ضبط الجمعيات غير الحكومية | قائد الجيش: النزوح تهديد وجودي
رام الله: حرب عين الحلوة مستمرّة حتى «اجتثاث الإرهاب»
الجمهورية: المخيمات والنازحون فتيل تفجير مشتعل
النهار: قائد الجيش للحكومة: نواجه خطراً وجودياً!
نداء الوطن: "عين الحلوة" يختبر مجدّداً وقف النار وموفد الرئيس الفلسطيني يتحرّك اليوم
جلسة "النزوح الخطير": مسرحية نصاب ثم قرارات جوفاء
البناء: لودريان يصل اليوم والبداية في البحث مع بري عن فرصة دمج المبادرتين وتطويرهما/ وقف نار في المخيمات تحت مظلة الأمن العام… وتساؤلات عن صاحب مشروع التفجير؟/ الحكومة تكلف بوحبيب بدء الحوار مع سورية حول ملف النزوح الذي بلغ درجة الخطر/
اللواء: أزمات لبنان في عهدة الموفدين: وصول الأحمد ليلاً ولودريان اليوم
وقف النار لم يصمد في عين الحلوة وتفاهم على مواجهة النزوح.. والصندوق بدأ مهمته في بيروت
?l'orient le jour: Derrières les affrontements de Aïn el-Heloué, une volonté de livrer le camp aux islamistes