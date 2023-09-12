عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 12 أيلول 2023

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الأخبار: السعودية لإسرائيل: نعم للتطبيع الاقتصادي

استفاقة متأخّرة على المخاطر وعلى ضبط الجمعيات غير الحكومية | قائد الجيش: النزوح تهديد وجودي

رام الله: حرب عين الحلوة مستمرّة حتى «اجتثاث الإرهاب»

الجمهورية: المخيمات والنازحون فتيل تفجير مشتعل



النهار: قائد الجيش للحكومة: نواجه خطراً وجودياً!









نداء الوطن: "عين الحلوة" يختبر مجدّداً وقف النار وموفد الرئيس الفلسطيني يتحرّك اليوم

جلسة "النزوح الخطير": مسرحية نصاب ثم قرارات جوفاء

البناء: لودريان يصل اليوم والبداية في البحث مع بري عن فرصة دمج المبادرتين وتطويرهما/ وقف نار في المخيمات تحت مظلة الأمن العام… وتساؤلات عن صاحب مشروع التفجير؟/ الحكومة تكلف بوحبيب بدء الحوار مع سورية حول ملف النزوح الذي بلغ درجة الخطر/

اللواء: أزمات لبنان في عهدة الموفدين: وصول الأحمد ليلاً ولودريان اليوم

وقف النار لم يصمد في عين الحلوة وتفاهم على مواجهة النزوح.. والصندوق بدأ مهمته في بيروت



?l'orient le jour: Derrières les affrontements de Aïn el-Heloué, une volonté de livrer le camp aux islamistes