أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 12 أيلول 2023

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مسؤولون مصريون وأتراك إنهم تلقوا تأكيدات سعودية إن لا التزامات تجاه مرور خط التجارة المشترك مع الهند نحو أوروبا باعتماد أي خريطة، مثلما جرى الترويج عن تجاوز الطريق البرّي عبر تركيا أو الطريق البحري عبر قناة السويس او اختيار حيفا كمحطة في المشروع الذي لا يزال مجرد فكرة تنقصها التفاصيل، والسعودية تلتزم في التفاصيل بمصالح الأشقاء والأصدقاء.

خفايا

قال مرجع نيابي إن المسعى الأميركي في لبنان وسورية في تجميع أوراق وملفات من عين الحلوة والرئاسة في لبنان إلى السويداء وملف العشائر في سورية أصبح عهدة قطرية، والهدف تفاوض أميركي مع محور المقاومة على شروط تهدئة جبهات جنوب لبنان والجولان في الظرف الحسّاس الذي يعيشه كيان الاحتلال.



اللواء: أسرار

لغز

ما تزال الروايات تتعدّد في ما خصّ لقاء حمال أوجه، لكنه ذو دلالات، والرواية الأقرب أن النائب المكلف نقل توضيحات نافية لموقف أثار استياءً..



غمز

تبيّن لدى البحث في مواضيع جباية الكهرباء من المخيمات وأماكن النزوح السوري، أن بدلات الإيجار المقدَّرة بمليارات لم تدفع لأصحابها منذ عشرات السنين..

همس

تستعد دولة عربية، ذات تجربة في المجال، الذي ستخوضه مجدداً، الى التقاط الفرصة في الوقت المناسب من هذا الشهر..

نداء الوطن: خفايا

بدأت جهات سياسية محددة حملة التوظيف لدى شركة «توتال إنرجيز» التي تتولى عملية التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية، بالإضافة إلى تأمين فرص عمل على متن سفينة الحفر الأميركية «ترانس أوشن».

يقال إنّ رئيس حكومة تصريف الاعمال يمتنع عن تلبية أي مطالب للثنائي الشيعي في الادارة العامة الا بعد تمرير صفقة تشمل مناقلات في العديد من مراكز الفئة الأولى للطائفة السنية تتضمن استبعاد وجوه محسوبة على «تيار» معيّن.

استحوذت شخصية سياسية نافذة على مساحة 20 هكتاراً من الأراضي على طول الساحل الجنوبي من الزهراني حتى الناقورة بهدف استثمارها في المستقبل النفطي، علماً أنّ الصفقة تمت بأسماء مستعارة لوجوه تنظيمية من الدرجة الثانية.