بو حبييب: سأتصل بالمسؤولين السوريين للاتفاق معهم على موعد لزيارة دمشق

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

سألت «نداء الوطن» وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب عن ملابسات تكليفه الجديد الإتصال بالحكومة السورية لعرض قضية النزوح والعمل على إيجاد حلٍ لها بعدما رفض سابقاً قراراً مماثلاً، فأجاب أنّ تكليفه جاء بعد اتصال أجراه به رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ويفترض أن يضمّ الوفد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.

وقال بو حبييب إنّه سيتصل بالمسؤولين السوريين للاتفاق معهم على موعد للزيارة، علماً أنّه يغادر نهاية الأسبوع إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العمومية، وقد يلتقي نظيره السوري على هامش أعمال الجمعية.

وعلم أنّ زيارة بو حبيب لدمشق، إذا تمت، فلن تحصل قبل نهاية الشهر الجاري، واللافت أن الوفد المرافق لبو حبيب لن يضم وزير المهجرين عصام شرف الدين.