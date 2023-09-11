"المستجدات النقابية الأخيرة"... بين هيئة الصيادلة في التيار الوطني الحر والنقيب سلوم

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قام مكتب هيئة الصيادلة في التيار الوطني الحر بزيارة نقابة الصيادلة واجتمع مع سعادة النقيب الدكتور جو سلوم حيث عرض النقيب المستجدات النقابية الأخيرة سواء على الصعيد الإداري والتنظيمي للنقابة وموجودات صندوق التقاعد الصيدلي، كما على صعيد المشاكل التي يواجهها قطاع الصيدلة والدواء من انتشار ظاهرة التهريب ومخاطرها على صحة المواطن وعلى استمرارية القطاع، حيث تطرق النقيب لما تقوم به النقابة لمحاربة هذه الظاهرة بالتنسيق مع النيابات العامة والجهات المختصة.

كما جرى التداول في موضوع الصيادلة الموظفين وضرورة انصافهم ليتمكنوا من الصمود في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعيشها.