living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بو حبيب: لست مرشحا لرئاسة الجمهورية... وهذا ما كشفه عن علاقته بالمفاوضات الأميركية الإيرانية التي أدت الى إطلاق رهائن اميركيين

11
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أنه ليس مرشحاً لرئاسة الجمهورية، قائلاً: لم ولن أتكلم مع أحد في الرئاسة، ولا أريد أن أترشّح، ولا أحد طرح معي هذا الموضوع، وعندما قيل ذات مرّة أن السفيرة الأميركيّة طرحت اسمي للرئاسة، لُمتُها ولكنها أكدت لي أنها لم تطرح أسمي أبداً.

ومن برنامج المشهد اللبناني الذي تقدّمه منى صليبا على قناة الحرّة، أمل بو حبيب أن يكون هناك إنفراجٌ في الملف الرئاسي، مستطرداً بالقول: لا أراه قريباً، ومضيفاً: أُتّهم أنني أميركي وأُتّهم أنني مع حزب الله، هذا يعني أنني لبناني على الخط الصحيح. بو حبيب شدّد أنهم كمسؤولين يشعرون بأنهم ضعفاء من دون رئيس معلّقاً: انا ضد الوساطات ولكن مع الضغوط الدولية .

وعن لعبه دوراً في المفاوضات الأميركية الإيرانية التي أدت الى إطلاق رهائن اميركيين في إيران مقابل الإفراج عن 6 مليار دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، أكد بو حبيب صحّة هذا الأمر من خلال نقله رسالة بين الطرفين، إذ قال إن نظيرَه الإيراني طرح معه هذا الملف من باب الحديث الدبلوماسي الروتيني مبلغاً إياه أن الإتفاق مع الأميركيين توقف، فعمد بو حبيب الى نقل هذه الرسالة للسفيرة الأميركية في لبنان، لتُعقد بعدها اجتماعاتٌ غير مباشرة في عُمان بوسيط عُماني. وأكد بو حبيب للحرّة أن المليارت الستّ لن تذهب الى ايران، إنما ستكون في مصارف قطر حيث يمكن شراء المواد الغذائية وأدوية.

وعن زيارته الى إيران، أكد بو حبيب لقناة الحرّة أن نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وجّه له دعوة لزيارة طهران، مشيراً الى أن كل وزراء الخارجية السابقين لم يزوروا إيران، ولكن هذه الزيارة بحاجة الى قرار وزاري وموافقة من الحكومة، وعليه سيطرح زيارة إيران على مجلس الوزراء، وهذه الزيارة ستكون بروتوكوليّة. وردّاً على سؤال عن اقتناعه بزيارة إيران قال بو حبيب: "أي ليش لأ".

أما عن ترؤسه وفداً وزاريّاً الى سوريا فقال بو حبيب لا أريد أن اترأس لجنة، هذه المهمّة ليست للخارجية، وأنا على تواصل دائم مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد متسائلاً لماذا سأترأس وفداً، في وقت لا يمكنني أن أفعل أي شيء، واضاف: قلت للمقداد أنا مستعد أن أزور سوريا مع وفد من الخارجية.

ورأى بو حبيب أن سوريا آمنة وأن اللاجئين في لبنان ليسوا لاجئين سياسيّين إنما لاجئين اقتصاديين وهاربين من الأزمة المعيشيّة.
وعن ترسيم الحدود البريّة مع اسرائيل، أكد بو حبيب لبرنامج المشهد اللبناني أن الوسيط الأميركي آموس هوكستين لم يحمل أي طرح عن هذا الموضوع، ولكن الجانب اللبناني هو الذي طرح هذا الأمر في الأمم المتحدة، مشدّداً على ضرورة تثبيت الحدود التي سبق وتمّ ترسيمها عام 1923 مع اسرائيل.

 

وعن موقف حزب الله من الترسيم البرّي قال بو حبيب: حزب الله لا يرفض تحديد الحدود البريّة، يقول لا علاقة لي بهذا الأمر إنه من مهام الدولة اللبنانية، لن نهاجمَكم ولن نهنّئكم. واضاف وزير الخارجية اللبناني أن اسرائيل وعوضاً عن فرحتها بالترسيم تقول إنها غير جاهزة والسبب طموحاتها بالتوسّع، واضاف بو حبيب تعليقاً على هذا الموضوع: في بعض الأحيان يتمّ دفعنا الى إما حرب داخلية إما حرب إقليميّة، لا هم يريدون حرباً إقليمية ولا نحن نريد حرباً داخليّة.

وفي الشأن الحكومي، أكد بو حبيب أنه يتشاور ويلتقي دائماً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورغم أن ميقاتي يتمنّى حضوره جلسات الحكومة ولكنه لا يعاتبه ابداً .

في إطار آخر، شدّد وزير الخارجية اللبناني على أن لا ضحايا لبنانيين في زلزال المغرب، وأن الجالية اللبنانية ستتبرع بالدم بالإتفاق مع الهلال الأحمر المغربي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   