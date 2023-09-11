استمرار الاشتباكات في عين الحلوة رغم الاعلان عن وقف لاطلاق النار

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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" انه على الرغم من اعلان الاتفاق على وقف فوري لاطلاق النار داخل مخيم عين الحلوة على اثر اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك مع المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري ومتابعة تسليم المطلوبين في اغتيال العميد ابو اشرف العرموشي ورفاقه وكذلك عبد الرحمن فرهود، الا ان الاشتباكات لا زالت مستمرة في المخيم ولا سيما محور جبل الحليب - حطين حيث تسمع اصوات الرشاشات واطلاق القذائف.

وكان اعلام حركة فتح قد اكد التزام عناصر الحركة بوقف اطلاق النار، إلا ان المجموعات المسلحة تعمد الى إلقاء القذائف ورصاص القنص بحسب تعبيره.