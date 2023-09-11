مجلس الوزراء: استيفاء الكهرباء والجمرك لم يعد بالدولار... وهذا جديد ملف النازحين!

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شكل مجلس الوزراء خلال اجتماعه في السرايا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لجنة وزارية لزيارة سوريا لمتابعة ملف النازحين برئاسة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، حيث يستكمل مجلس الوزراء النقاش في موازنة العام 2024 غدا عند الساعة 11:30 صباحا.

وفي تصريح له بعد الجلسة، اوضح وزير الأشغال في حكومة تصريف العمال علي حمية الى انه "بالنسبة الـ TVA بقيت 11%، واستيفاء الكهرباء والجمرك لم يعد بالدولار".

أما وزير الاقتصاد أمين سلام فلفت الى ان "الدور الذي سيلعبه كل من ميقاتي وبو حبيب في نيويورك سيعول عليه فيما خص ملف النازحين".



بدوره وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي طالب خلال جلسة مجلس الوزراء، بدعوة القوى الأمنية لضبط الحدود ووقف الدعوات والتعبئة العنصرية ضدّ السوريين وعدم تسليم المطلوبين سياسيًّا إلى السلطات السورية ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على النظام السوري لإعادة النازحين السوريين.

وأشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري لدى قراءته مقررات الجلسة، الى أن "مجلس الوزراء قرّر منع دخول السوريين بطرق غير شرعية وإتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم كما قرر تكثيف إجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية".