توقيف عدد من الاشخاص عند حاجز ضهر البيدر بتواريخ مختلفة...وهذه جريمتهم!

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صــدر عـن المديريّـة العامّــــــة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالــــــــــــــــــي: “في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية، تمكّنت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي من توقيف عدّة أشخاص، على مسلك البقاع – بيروت، بجرم حيازة عملة مزيّفة ومخدّرات واشتباه بتعاطي مواد مخدّرة، على الشّكل التّالي:

1- بتاريخ 4-9-2023، أوقف المدعو: _ ح. ك. (من مواليد عام ١٩٩٨، فلسطيني الجنسية) على متن سيارة نوع مرسيدس وضبطت بحوزته كمية من حشيشة الكيف، وبرفقته المدعو ع. ك. (من مواليد عام ١٩٩٢)، وذلك للاشتباه بهما بتعاطي مواد مخدّرة.

2- بالتاريخ ذاته، أوقفت عناصر الحاجز، المواطن س. ع. (من مواليد عام 1984) على متن سيارة نوع تويوتا من دون تسجيل، وزجاج حاجب للرؤية، وضبطت بحوزته مسدس من دون ترخيص، إضافةً إلى ضبط ترخيص زجاج حاجب للرؤية مزوّر.

3- فجر تاريخ 5-9-2023 أوقف المواطن ر. ن. (من مواليد عام ١٩٩٦)، على متن سيّارة نوع “كيا ريّو” لون أسود، وتم ضبط ورقة نقديّة من فئة الـ ٥٠ دولارًا أميركيًا مزيّفة.

4- فجر التاريخ ذاته أوقف العناصر المواطن ر. س. (من مواليد عام ١٩٨٣) على متن “بيك أب” نوع تويوتا وضبطت معه كيساً يحتوي على كمية من مادة الكوكايين.

وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم”.