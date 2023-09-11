بحث في شؤون قطاع النقل مع بداية العام الدراسي...خلال اجتماع في مركز نقابات النبطية

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التقى معاون مسؤول وحدة النقابات في "حزب الله" ربيع نور الدين رئيسي نقابتي مكاتب سوق السيارات حسين غندور وسائقي سيارات نقل الطلاب في الجنوب محمد شحوري في مركز النقابات في النبطية، بحضور المدير الاداري لاتحاد نقابات عمال ومستخدمي الجنوب علي مقلد، وتم البحث في مختلف القضايا التي تهم قطاع النقل وخصوصا مع بداية العام الدراسي.

وطالب المجتمعون في بيان على الاثر، "الجهات الامنية الرسمية بوضع خطة صباحية للسير منعا لتكرار الحوادث"، مشددين على "ضرورة توضيح ما يجري في هيئة ادارة السير امام الرأي العام حيث تسري شائعات وشبهات حول اختفاء داتا البصمات"، داعين "الجهات المعنية الى جلاء الحقيقة، وأن تأخذ الجهات الرقابية والقضائية دورها".

وتطرقوا الى الشأن التربوي، فدعوا وزارة التربية الى "القيام بواجبها والمسارعة في إيجاد الحلول المناسبة بروح مقدامة لا يعطلها الروتين المعتاد والاكتفاء بالشكوى، وضمان انطلاق سنة دراسية في مواعيدها خاصة في الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية التي هي حق لكل مواطن".

وأسف المجتمعون "للاقتتال الدائر في مخيم عين الحلوة وما تتعرض له طريق عام الجنوب من استهداف بقذائف طائشة ادت لسقوط ضحايا وارباك قطاع النقل"، داعين "الجهات المتصارعة لوقف اطلاق النار، فللبندقية وجهة واحدة هي العدو الصهيوني".