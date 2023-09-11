بو حبيب التقى لازارو وسفيري الدانمارك وكوريا

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب قائد قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان – "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو والوفد المرافق.

وشدد بوحبيب، خلال اللقاء، على "الأهمية التي يوليها لبنان لدور اليونيفيل واستمرار مهامها في التنسيق مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، في سبيل حفظ وتعزيز الامن والاستقرار في الجنوب".

من جهته، أكد لازارو "استمرار اليونيفيل في أداء مهامها، وفقا للتفويض الممنوح لها بموجب القرار ١٧٠١ (٢٠٠٦) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، حيث تأتي حرية حركتها، بالتنسيق مع الجيش اللبناني من ضمن احترام السيادة اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية".

سفير الدانمارك

كما التقى بوحبيب سفير الدانمارك كريستوفر فيفيك، وتم البحث في المداولات التي رافقت التجديد لقوات "اليونيفيل" وموضوع تزوير العملة الدانماركية (كراون) في لبنان ومتابعة الملف مع وزارتي العدل والداخلية.

كما تطرق البحث إلى الأوضاع والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

سفير كوريا

وبحث بوحبيب مع سفير كوريا الجنوبية إيل بارك في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.