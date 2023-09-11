اللواء السيد: " هذا في بريطانيا العظمى!!! الخبر:..."

A + A -

كتب النائب اللواء جميل السيد ما يلي :" هذا في بريطانيا العظمى!!! الخبر: " أكّدت وزارة الدّاخليّة البريطانيّة، أنّها ستفرض عقوبات وغرامات صارمة (٥٧ الف دولار) على كل ربّ عمل يشغّل لاجئاً او متسللاً غير شرعي، وغرامة (١٢ الف $) على كل صاحب عقار يؤجّره مسكناً او محلاً، وأنّ الغرامات ستكون أعلى في حال تكرّرت المخالفات، وأن على أرباب العمل واصحاب العقارات التّحقّق من قانونية دخول وإقامة العمّال والمستأجرين، وأنّ الغرامات الجديدة ستدخل حيّز التّنفيذ أوائل عام 2024 "…



هذا في بريطانيا حقوق الانسان وغير المفلّسة!! فماذا عن لبنان الدولة الهمجيّة المفلسة والمتآمرة على نفسها في توطين النازحين والخاضعة بصورة ذليلة لمفوضية الامم المتحدة رغم وجود اتفاقية رسمية مع لبنان منذ ٢٠٠٣ تمنع اللجوء او اقامة النازح عندنا لأكثر من سنة حدّاً اقصى؟!"