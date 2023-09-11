مفرزة إستقصاء الجنوب تكشف هوية سارق مبلغ مالي...وتوقفه

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بتاريخ 28-7-2023، إدعى لدى مخفر صيدا الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي المواطن: أ. س. (من مواليد عام 1981) ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ /15000/ دولار أميركي من خزنة داخل منزله الكائن في محلة سيروب - صيدا.

وبناء عليه، باشرت مفرزة إستقصاء الجنوب إستقصاءاتها المكثفة في المحلة لكشف هوية السارق، وبنتيجة المتابعة إشتبهت بأحد جيران المدعي، ويدعى: ع. د. (من مواليد عام 2007، فلسطيني).

وعلى الأثر، جرى إستدراج المشتبه به إلى مدينة صيدا بعد مغادرته إلى بيروت حيث تم توقيفه فور وصوله.

وبالتحقيق معه من قبل مخفر صيدا الجديدة، إعترف بما نسب إليه وأن المبلغ المسروق هو /5000/ دولار أميركي فقط.

وقد أودع الموقوف مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختص.