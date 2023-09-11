عقل: لبنان رهينة مرحلية لجماهير "الشعبوية" وحكم مافيا الفساد

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كتب عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه على منصة "أكس":

لبنان رهينة مرحلية لجماهير "الشعبوية" وحكم مافيا الفساد. لا مستحيل في العالم، طالما أن هناك من يجتهد تحت سلطة القانون! من هنا ينطلق أي تعليق "علمي" على الأحداث الدولية وتأثيرها على بلدنا. فمن طريق الحرير الاقتصادي الى كوريدور الهند-الشرق الأوسط-اوروبا مروراً بشبكات Hydrogen والغاز... غياب لبنان ليس حتمياً! ولكن حضوره مرتبط بسياسيين يحبون وطنهم ويعملون لأجله بعيداً عن المصالح الشخصية والنكايات الغبية. بالخلاصة: النجاح مرتبط بتغيير كل النهج المتبع منذ سنة ١٩٧٥ حتى اليوم، وقبول التجدد العلمي-السياسي!