"لعنة الله على من اوصلنا الى هنا".. المرتضى: لقد دخلنا في مرحلة الخطر الوجودي!

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كتب وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى عبر منصة إكس وقال: "ايها اللبنانيون خذوا علماً اننا لسنا أمام مجرد عبء ناتج عن استضافة نازحين...لقد دخلنا في مرحلة الخطر الوجودي( وهذا التعبير استعمله اليوم قائد الجيش واستعمله ايضاً مدير عام الامن العام)....السبب الأوّل لوصولنا الى مرحلة هذا الخطر يعود الى ان ما يسمّى ب"المجتمع الدولي"( وادواته المتمثّلةً بالمنظّمات غير الحكومية) الذي يسعى من الأصل الى تثبيت النازحين ههنا في وطننا. "

وأضاف: " بعد الظهر ستعاود الحكومة اجتماعها وانتظروا قرارات ترتقي في جدّيتها الى مستوى ذلك الخطر.....على اللبنانيين الوعي ومواجهة هذا الخطر متحدين .....لعنة الله على من اوصلنا الى هنا.... لعنة الله على الظالمين والمتواطئين."