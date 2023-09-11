"حماس": نرفض الإدعاءات الباطلة...

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أعلنت حركة "حماس" أنها ترفض ما وصفته ب"الادّعاءات الباطلة التي تتّهم حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله بدعم الجماعات المسلحة في مخيم عين الحلوة". وقالت:" نعتبر هذه الادّعاءات محاولات قديمة جديدة ضمن المحاولات اليائسة لتشويه صورتنا وصورة المقاومة الفلسطينية"، مشيرةً إلى أن "عملنا منذ اليوم الأول لتفجّر أحداث المخيم من أجل وقف إطلاق النار وسنواصل جهودنا مع المخلصين كافة لتحقيق الأمن في المخيم.

وأضافت "حماس": "لا يوجد بيننا وبين الفصائل الفلسطينية في لبنان معركة صلاحيات وسيطرة على القرار الفلسطيني" و"هذه الادّعاءات وغيرها لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي وأعداء المقاومة الذين يعملون على تمزيق الصف الفلسطيني الداخلي".