living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رياح محملة بالغبار.. إليكم الطّقس في الأيام المقبلة!

11
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران اللمدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا بسحب مرتفعة، وارتفاع ملموس في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، مترافقة بانخفاض في نسبة الرطوبة، تنشط الرياح بدءا من الفجر وتشتد أحيانا لتلامس ال 50كم/س ، واحتمال أن تكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار، لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: كتل هوائية معتدلة تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم غد الثلاثاء، حيث تعود درجات الحرارة الى الإرتفاع فوق معدلاتها تحت تأثير كتل دافئة وجافة مصدرها مصر يرافقها رياح ناشطة واحتمال أن تكون محملة بالغبار.

تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت بين 24 و 32 درجة وفي مدينة زحلة بين 16 و32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:غائم جزئيا مع رياح ناشطة بخاصة شمال البلاد دون تعديل في درجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.
الثلاثاء:  غائم جزئيا بسحب مرتفعة، وارتفاع ملموس في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، مترافقة بانخفاض في نسبة الرطوبة، تنشط الرياح بدءا من الفجر وتشتد أحيانا لتلامس ال 50كم/س ، واحتمال أن تكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار، لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.
الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة التي تعود ضمن معدلاتها الموسمية مصحوبة بنسبة رطوبة معتدلة، ويتشكل الضباب على المرتفعات بدءا من بعد الظهر.
الخميس:  قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 33 درجة، فوق الجبال من 21 الى 27 درجة، في الداخل من 18 الى 31 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين  40 و 70 %.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء:  29 درجة.
-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:  6,18
-ساعة غروب الشمس:  18,51

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   