رياح محملة بالغبار.. إليكم الطّقس في الأيام المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران اللمدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا بسحب مرتفعة، وارتفاع ملموس في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، مترافقة بانخفاض في نسبة الرطوبة، تنشط الرياح بدءا من الفجر وتشتد أحيانا لتلامس ال 50كم/س ، واحتمال أن تكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار، لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: كتل هوائية معتدلة تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم غد الثلاثاء، حيث تعود درجات الحرارة الى الإرتفاع فوق معدلاتها تحت تأثير كتل دافئة وجافة مصدرها مصر يرافقها رياح ناشطة واحتمال أن تكون محملة بالغبار.

تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت بين 24 و 32 درجة وفي مدينة زحلة بين 16 و32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:غائم جزئيا مع رياح ناشطة بخاصة شمال البلاد دون تعديل في درجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة، وارتفاع ملموس في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، مترافقة بانخفاض في نسبة الرطوبة، تنشط الرياح بدءا من الفجر وتشتد أحيانا لتلامس ال 50كم/س ، واحتمال أن تكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار، لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة التي تعود ضمن معدلاتها الموسمية مصحوبة بنسبة رطوبة معتدلة، ويتشكل الضباب على المرتفعات بدءا من بعد الظهر.

الخميس: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 33 درجة، فوق الجبال من 21 الى 27 درجة، في الداخل من 18 الى 31 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 70 %.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,18

-ساعة غروب الشمس: 18,51