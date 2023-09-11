هدوء حذر يخيم على "عين الحلوة"..

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يُخيّم هدوءٌ حذر حتى اللحظة على كافة المحاور في مخيم عين الحلوة، بعدما شهد الليل الفائت إطلاق بعض الرشقات الرشاشة والقذائف الصاروخية بين حركة "فتح" والمجموعات الاسلامية، ارتفعت وتيرتها حوالى السادسة صباحا دون أن تتعدى مربع الاشتباك المحدود.



وفي يخص احوال الطرقات، فالطريق البحرية لمدينة صيدا سالكة بالاتجاهين، أمّا طريق الحسبة مازال مغلق.



ومن المقرر أن يعقد اليوم، اجتماع بين المدير العام للامن العام بالإنابة العميد الياس البيسري والفصائل الفلسطينية وهيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، في مقر المديرية العامة في بيروت لبحث سبل وضع حد للاشتباكات.