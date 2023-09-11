عناوين الصحف ليوم الأثنين 11 أيلول 2023

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الأخبار: عين الحلوة: نار كرمى لعيون «فتح»

عام دراسي بلا تعليم رسمي؟

وزير التربية يعاقب 3000 أستاذ بدل الاهتمام بحاجاتهم





الديار: لودريان في بيروت اليوم أو صباح غد... «الخماسيّة» تُحرج الفرنسيين

مُخيّم عين الحلوة: جولات قاسية من القتال

الجيش وحيداً في مُواجهة موجة جديدة من النزوح السوري



نداء الوطن: إشتداد المواجهات ليلاً وسقوط ضحايا وجرح 5 جنود

كرّ وفرّ في "عين الحلوة" وانطلاق ضغط رئاسي خارجي كبير

البناء: زلزال المغرب يخلف ضحايا بالآلاف… وممر الهند غموض وهواجس… بالون لتغطية الفشل/ عودة الاشتباكات الى مخيم عين الحلوة… جرحى للجيش… والبيسري يدعو إلى اجتماع اليوم/ لودريان يصل الى بيروت وسط غموض حول فرضية تفاهم سعودي فرنسي وتريث داخلي/



النهار: الجولة الثالثة للودريان: أيّ طروحات جديدة؟



الجمهورية: مرحلة ضغط دبلوماسي كبير



اللواء: اشتباكات المخيَّم تصيب الجيش وتشلُّ صيدا ولقاء حاسم اليوم

سباق فرنسي - قطري على الحوار.. ودار الفتوى للإسراع بالانتخاب بعد التمديد للمفتي



l'orient le jour: Le Drian attendu ce lundi à Beyrouth, armé d'une dynamique internationale renouvelée