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عناوين الصحف ليوم الأثنين 11 أيلول 2023

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الأخبار: عين الحلوة: نار كرمى لعيون «فتح»

عام دراسي بلا تعليم رسمي؟
وزير التربية يعاقب 3000 أستاذ بدل الاهتمام بحاجاتهم

 

 

 

الديار: لودريان في بيروت اليوم أو صباح غد... «الخماسيّة» تُحرج الفرنسيين
مُخيّم عين الحلوة: جولات قاسية من القتال
الجيش وحيداً في مُواجهة موجة جديدة من النزوح السوري

 

 

 


نداء الوطن: إشتداد المواجهات ليلاً وسقوط ضحايا وجرح 5 جنود
كرّ وفرّ في "عين الحلوة" وانطلاق ضغط رئاسي خارجي كبير

 

 

 

 

البناء: زلزال المغرب يخلف ضحايا بالآلاف… وممر الهند غموض وهواجس… بالون لتغطية الفشل/ عودة الاشتباكات الى مخيم عين الحلوة… جرحى للجيش… والبيسري يدعو إلى اجتماع اليوم/ لودريان يصل الى بيروت وسط غموض حول فرضية تفاهم سعودي فرنسي وتريث داخلي/

 

 

 

 


النهار: الجولة الثالثة للودريان: أيّ طروحات جديدة؟

 

 

 

 


الجمهورية: مرحلة ضغط دبلوماسي كبير

 

 

 


اللواء: اشتباكات المخيَّم تصيب الجيش وتشلُّ صيدا ولقاء حاسم اليوم
سباق فرنسي - قطري على الحوار.. ودار الفتوى للإسراع بالانتخاب بعد التمديد للمفتي

 

 

 


l'orient le jour: Le Drian attendu ce lundi à Beyrouth, armé d'une dynamique internationale renouvelée

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