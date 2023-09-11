أسرار الصحف ليوم الأثنين 11 أيلول 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس



قال مصدر نيابي إن النقاش الفرنسي السعودي حول الاستحقاق الرئاسي في لبنان يدور على كيفية ضمان التوصل إلى تسمية ثنائي رئاسي للجمهورية والحكومة يمكن أن يتحقق حوله التوافق، أو يجري تقديمه إلى جانب ثنائي سليمان فرنجية ونواف سلام للمنافسة الانتخابية بصورة تحقق عدم حدوث أي عملية تعطيل للنصاب.

خفايا

قال مصدر أمني في شرق سورية إن قوات قسد التي تقودها الجماعات الكردية المسلحة عجزت عن دخول عدد من البلدات التي سيطرت عليها العشائر العربية إلا بعد تدخل القوات الأميركية كقوات فصل ووساطة بتدخل قطريّ مع قيادة العشائر لتدخل قوات قسد وتنتشر تحت الحماية الأميركية، لكن ذلك لم ينجح بوقف القتال.

اللواء: أسرار

لغز

لم تُفلح المساعي في ترطيب الأجواء بين وزير سيادي ومدير عام في موقع حساس، على خلفية تضارب الصلاحيات، وتدخُّل الأول في تفاصيل إدارة الثاني!



همس

تباينت مواقف مرجعيات سياسية من مسألة التمديد لمفتي الجمهورية، ولكن تأييد مرجعية مقيمة في الخارج حسم الخيارات لمصلحة التمديد!



نداء الوطن: خفايا

جرى العمل على وقف لإطلاق النار في مخيّم عين الحلوة كبادرة حسن نية عشية اجتماع الفصائل لدى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. لكنّ مجموعات فلسطينية رفضت الالتزام.

يشكو موظفون في قطاع إنتاجي خدماتي من كيدية الوزير الذي يعمد إلى ترقية موظفين محسوبين على خطّه السياسي لا يتمتّعون بالكفاءة اللازمة على حساب الكفوئين.

أثار عدم اصطحاب حاكم المركزي بالإنابة وسيم منصوري أياً من نوّابه من أعضاء المجلس المركزي إلى السعودية استياءً داخل المجلس وخشية من أن يكون في صدد السير على خطى سلامة لناحية عدم التنسيق معهم.