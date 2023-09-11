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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

يصل المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت بعد ظهر اليوم الاثنين او غدا الثلثاء، في زيارة تستمر حتى نهاية الاسبوع الحالي،من دون ان يتضح حتى الساعة ما اذا كان يحمل حلا يشكل مخرجا للازمة.



وبحسب معلومات «الديار»، فان لودريان لا يحمل حلا جاهزا للازمة وافقت عليه اللجنة الخماسية الدولية المعنية بالشأن اللبناني، باعتبار ان الدول اعضاء هذه اللجنة غير متفقين على رؤية موحدة للازمة.

وتقول مصادر مطلعة على الملف ان «اللجنة وبتخبطها باتت تحرج الفرنسيين، الذين بات هامش تحركهم ضيقا جدا، فلا الخارج يساعدهم باتفاقه على حل متكامل للازمة اللبنانية، ولا قوى الداخل تتجاوب معهم، ما سيؤدي على الارجح لفشل مساعيهم الراهنة».