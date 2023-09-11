الجيش وحيداً في مُواجهة موجة جديدة من النزوح السوري

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

يبحث مجلس الوزراء اليوم ملفا لا يقل خطورة عما يحصل في «عين الحلوة»، اذ سيسعى في جلسة خصصها لموضوع النزوح السوري، لايجاد حل لموجات النزوح المستجدة، خاصة وان الجيش اللبناني يقف وحيدا في التصدي لهذه الموجات بغياب اي مبادرة سياسية تخفف من الحمل عنه.

وكشفت مصادر وزارية لـ»الديار» ان «الاجتماع الوزاري سيحث رفع عديد قوى الامن، وبخاصة عديد عناصر الجيش الذين يتصدون لموجات النزوح الجديدة، كما سيتم اعادة تفعيل عمل اللجان الوزارية للتنسيق مع الحكومة السورية، لتأمين المساعدة اللازمة في هذا المجال».