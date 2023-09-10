تطوّر لبناني سلبي من نيودلهي.. ما تأثيره على مهمة لودريان؟

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خاص tayyar.org

لم يتأكد انعقاد اللقاء الذي كُتب فيه الكثير بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في نيودلهي الهندية.

وكان الاجتماع مقررا أمس السبت، لكن لم يتبيّن انعقاده، فيما تحدثت مصادر فرنسية عن إرجائه من غير أن تحدد موعدا جديدا ثابتا له.

وعوّلت باريس على الاجتماع الثنائي والمباشر من أجل تزخيم الحراك الذي يقوده الموفد الرئاسي جان- إيف لودريان، وتخطي التحفظات التي تطال المبادرة، ولا سيما بين أعضاء مجموعة الدول الخمس المعنية بالشأن اللبناني.

ويُعدّ إلغاء الاجتماع، في حال تأكّد، رسالة سعودية إضافية ليس من السهل على باريس تلقّفها.

وترصد مصادر معنية مآل المحادثات التي من المقرر أن يجريها اليوم في العاصمة الفرنسية الوفد السعودي الذي يلتقي المستشار الرئاسي باتريك دوريل، وكذلك لودريان قبيل توجّه مساء الى بيروت في زيارة تستمر ٤٨ ساعة يلتقي فيها عددا من القادة والمسؤولين.