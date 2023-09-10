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المرابطون: الاعتداء على أي فرد من أفراد جيشنا هو اعتداء على كل الوطن اللبناني

10
SEPTEMBER
2023
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توجهت "حركة الناصريين المستقلين- المرابطون"، في بيان، ب"أسمى آيات التقدير والاعتزاز بجيشنا الوطني اللبناني وقائده العماد جوزيف عون وكل العسكريين، مؤكدة أن "الاعتداء على أي فرد من أفراد جيشنا هو اعتداء على كل الوطن اللبناني".

وحذرت المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين من "البؤر الإرهابية المسلحة في مخيم عبن الحلوة، والتي لا تشكل تهديداً للأمن الوطني الفلسطيني في مخيمات الشتات فقط، إنما تستهدف الاستقرار الوطني اللبناني، الذي حافظ عليه أهلنا الفلسطينيون في سنوات الصقيع العربي، التي مرت على أمتنا، وبالتالي هذا التهديد للأمن الوطني اللبناني سيكون له تداعيات خطرة جدا".

ودعت الفصائل الفلسطينية كافة إلى "القضاء على هذه البؤر الإرهابية المسلحة، دون محاولات استغلالها، لان من يستخدم الارهاب يجني على نفسه، وعلى كل القوى اللبنانية والفلسطينية أن تعتبر وتتّعظ مما جرى في مكافحة الإرهاب، ونتائجها وتداعياتها في بقية الدول العربية".

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