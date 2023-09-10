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مقدمة نشرة أخبار OTV المسائية:

ما اكثر التأويلات حول زيارة لودريان ومصير حوار بري، وما اقل المعطيات الملموسة حول المسارين.

فوحده الموفد الرئاسي الفرنسي ادرى بما سيحمل الى لبنان في الايام المقبلة، ووحده رئيس مجلس النواب من يقرر السير بطرحه الذي استجد في اليوم الاخير من آب، من عدمه.

وفي غضون ذلك، اسئلة متكاثرة حول التواصل الفرنسي-السعودي في شأن لبنان، ولا سيما على مستوى الرئيس ايمانول ماكرون والامير محمد بن سلمان، في ضوء المعلومات التي اشارت الى عدم حصول اللقاء اللبناني الذي كان مقرراً على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند بين الطرفين، حيث الغى ولي العهد السعودي كل المواعيد التي كانت مقررة امس، علماً بأن مصدراً في الاليزيه كان صرّح قبل توجّه ماكرون إلى قمة العشرين بأن الرئيس الفرنسي سيناقش مع ولي العهد السعودي ضرورة تعزيز مهمّة لودريان في لبنان، على ان تواصل فرنسا والسعودية العمل معاً بهذا الشأن.

وفي انتظار عودة الموفد الفرنسي في اليومين المقبلين، وفي وقت يواصل السفير الفرنسي الجديد جولته على المسؤولين اللبنانيين، والتي تقوده غداً الى منزل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الترقيع الحكومي على موعد مع جلستين جديدتين غدا، اولى للنزوح السوري لن تنتج الا كلاما لن يترجم على ارض الواقع، وثانية للموازنة، لن تُصدر الا ارقاما وهمية، تماما كوهم الدولة اللبنانية التي لم تعد قائمة الا في السراب، ومن ابرز الادلة المتجددة في الساعات الاخيرة، التوتر المستمر في عين الحلوة.