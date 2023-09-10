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خلال 35 ساعة.. 9 هزات أرضية جديدة تضرب المغرب!

10
SEPTEMBER
2023
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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الأحد، عن رصد هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 77 كم جنوب غربي مراكش على الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي.

وذكر مركز رصد الزلازل أن "هذا الزلزال هو التاسع الذي يشعر به المغرب خلال 35 ساعة الماضية".

وأظهرت لقطات جوية حجم الدمار في مركز زلزال المغرب، الذي راح ضحيته الآلاف بين قتلى وجرحى.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة السبت، يقع بالقرب من بلدة إغيل في ولاية الحوز، على بعد حوالي 70 كيلومترا (43.5 ميلا) جنوب مراكش.

وأضافت الهيئة إن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجة عندما وقع الساعة 11:11 مساء بالتوقيت المحلي (22:11 بتوقيت غرينتش)، مع هزة استمرت عدة ثوان.

ولفتت إلى إن مركز الزلزال كان على عمق 18 كيلومترا (11 ميلا) تحت سطح الأرض، في حين حددت وكالة الزلازل المغربية مركزه على عمق 8 كيلومترات (5 أميال)، وفي كلتا الحالتين، فإن مثل هذه الزلازل السطحية أكثر خطورة

ذكر التلفزيون الرسمي نقلا عن بيان لوزارة الداخلية، أن عدد ضحايا زلزال المغرب ارتفع إلى 2012 قتيلا.

وأضاف أن أعداد المصابين ارتفعت إلى 2059، من بينهم 1404 أشخاص في حالة حرجة.

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