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اشتباكات عين الحلوة.. ما هي آخر المستجدات؟

10
SEPTEMBER
2023
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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في صيدا، أن خروقات "فتح" والمجموعات المتشددة لقرار وقف إطلاق النار الذي وضع مساء امس مستمرة، وتشهد جبهة حطين محور المدارس منطقة التعمير التحتاني اشتداد وتيرة الاشتباك، حيث تسمع أصداء الرشقات النارية والقذائف المتبادلة التي ينفجر بعضها في فضاء المخيم".

وعلى صعيد آخر، شكلت الخيم التي نصبت يوم امس بالقرب من الملعب البلدي عند مدخل مدينة صيدا الشمالي لايواء النازحين من المخيم مصدر رفض من قبل فاعليات المدينة، ما حدا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي الى اصدار قرار أزالت القوى الأمنية بموجبه الخيم .

وكان سبق نصب الخيم اجتماع في بلدية صيدا برئاسة الدكتور حازم بديع ومديرة الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس مع الهيئات الإغاثية المحلية والدولية لبحث سبل تأمين اماكن إيواء الأعداد الكبيرة من النازحين، تم خلاله إنشاء غرفة عمليات مشتركة للطوارئ في البلدية كلف المهندس مصطفى حجازي الاشراف وتنسيق عمليات الإغاثة ومتابعتها ميدانياً مع الجمعيات المشاركة لوضع آلية تامين اماكن إيوائهم.

تم عقب اتفاق المجتمعين فتح مدرسة نابلس في صيدا التابعة لوكالة الاونروا لاستقبال النازحين ،على أن يتم تحديد أماكن أخرى في حال دعت الحاجة.

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