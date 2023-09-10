تغريدة لجميل السيد عن "البغل والاسطبل".. وما علاقة القوات؟

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كتب النائب جميل السيد عبر حسابه الخاص على منصة X التالي:

البغل والاسطبل…

لدى حزب القوّات بغل إعلامي يفلتونه من حين الى آخر على الشاشات،

قيل لي انه منذ يومين تعرّض لنا بصوته البغلي على احدى المحطات وإتهمنا بقتل وتهجير المسيحيين!!!!

للوهلة الاولى ظننتُ أن هنالك خطأ او تشويه في نقل حديث البغل لأنّ لبنان بحجم الكمشة وكبار مجرمي الحرب فيه معروفون بالصوت والصورة،

ثم تأكّدت أن الحديث المنقول عنه كان صحيحاً، وأن وجبة الشعير التي التهمها في اسطبل جعجع قبل الظهور على الشاشة كانت دسمة لدرجة أنه خلط بيني وبين صاحب الاسطبل في جرائم قتل وتهجير المسيحيين…