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الوضع الامني في مخيم عين الحلوة ما زال متوترا

10
SEPTEMBER
2023
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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في صيدا، أن الوضع الامني متوتر في مخيم عين الحلوة، وظلت الاشتباكات حتى منتصف الليل متقطعة حيث توقفت مدة اربع ساعات لتستأنف عند الرابعة فجرا وما زالت بوتيرة تخف حيناً وتتصاعد احياناً، رغم كل الجهود والاتصالات التي اجريت على اعلى المستويات واللقاءات التي عقدت حتى ساعة متأخرة من الليل، بإشراف سفير فلسطيني اشرف دبور وحضوره. 
 
وتدور الاشتباكات عند نقطة المحور الغربي للمخيم حي حطين جبل الحليب، ويسمع دوي القذائف التي تخطت حدود المخيم لتطاول اماكن الجوار حاصدة المزيد من الخسائر البشرية والمادية ونسبة نزوح اكبر للاهالي من المخيم في اتجاه اماكن آمنة في مدينة صيدا .
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