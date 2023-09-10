انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة..

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تنحسر كلياً الكتل الحارة اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، ليتحول الطقس الى متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية غير شاملة.

كما من المحتمل أن تتساقط امطار خفيفة اليوم، لترتفع وتيرتها يوم غد الاثنين، تترافق مع برق ورعد.

ومن المتوقع أن يستقر الطقس مساء يوم الثلاثاء.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة: بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر

- الجو: مشمس الى غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر المحلي

- الرياح: شرقية ليلا جنوبية غربية نهاراً تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa

- الرؤية: جيدة

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: طقس اشبه بطقس خريفي مع تساقط امطار محلية غير شاملة وتشتد في بعض المناطق مع برق ورعد والحرارة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارا نشطة احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س.

الثلاثاء: طقس غائم اجمالاً ومتقلب مع احتمال تساقط امطار رعدية محلية خاصة شمالاً ليعود الاستقرار مساءً والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و ٣٣ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا نشطة احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.



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