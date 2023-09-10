عناوين الصحف ليوم الأحد 10 اأيلول 2023

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النهار: اللقاءات السعودية الفرنسية تفرض إيقاعها... وانفجار عين الحلوة يصعّد المخاوف الكبيرة
الديار: دور بارز لقطر في انتخابات «الرئاسة»... لودريان في بيروت الاسبوع المقبل
حظوظ عون ترتفع... والحوار مجمّد بانتظار الحركة الديبلوماسية الخارجية
الشرق الأوسط السعودية: مصير مبادرة بري يرتبط بنتائج زيارة لودريان إلى بيروت
الأنباء الكويتية: مشحوناً بمعطيات خماسية وعربية - فرنسية ضاغطة
لودريان لإطلاق حواراته الثنائية بدءاً من الثلاثاء
الوطن السورية: لا تغييراً على خريطة «خطوط تماس» منبج.. والقوات الروسية تُسيّر دورية عسكرية على «M4» … الجيش يدمر مقرات ومستودعات للإرهابيين ومقتل 111 غالبيتهم من «أنصار التوحيد» بريفي إدلب وحماة