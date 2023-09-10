تلاق متجدّد لمواقف القوى المسيحية

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

على ضوء توقّع وصول الموفد الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل، تقول مصادر سياسية إنّ كلّ القوى السياسية حدّدت مواقفها استباقيّاً ولا شيء جديداً تضيفه في الواقع سوى في إطار المناكفات الجارية وهي حكماً ستنتظر ما سيحمله لودريان والذي سيكون خلاصة اجتماعات باريس ونيودلهي (الرئيس ماكرون والأمير محمد بن سلمان) من أجل أن تبني على الشيء الجديد المقتضى.

وذلك علماً أنّ سجالات الأسبوع الماضي انتهت إلى تلاقٍ متجدّد لمواقف القوى المسيحية بمن فيهم "التيّار الوطني الحر" الذي تحفّظ بدوره على الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النوّاب نبيه بري ورفضه حزب القوّات اللبنانيّة وحزب الكتائب لاعتباره مخالفاً للدستور الذي ينصّ على الدعوة فقط لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية من دون شروط مسبقة.