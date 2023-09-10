لودريان يعقد جولة حوار بمن حضر

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مما جاء في مقال ميشال نصر في الديار:

توقعت مصادر متابعة ان يعقد الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان جولة حوار مع القوى السياسية بمن حضر في مقر السفير الفرنسي في قصر الصنوبر، محملا القوى المعارضة للحوار المسؤولية سيما ان الهدف منه تقريب وجهات النظر وتضييق مساحة الخلافات، فمقاطعة فريق او اثنين كما فهم لن تثني باريس عن اجراء الحوار،

اذ ان الفرنسيين اكدوا خلال اتصالات مع بعض الاطراف المحلية استمرارهم مهما كانت الصعوبات بدور التوفيقي المدعوم خماسيا، تلافيا لتفاقم الاوضاع والانهيارات والفلتان وربما الفوضى الشاملة.

وتتابع المصادر، رغم كل ما يسرب عن خلافات بين اعضاء خماسية باريس، فانه لا يوجد حتى الساعة ليس في الافقين المحلي والخارجي ما يشير الى بديل عن هذا المسعى، على خط حل الازمة اللبنانية التي تتجه نحو مسارات خطرة جدا خلال الأسابيع المقبلة خاتمة بان البعض لا يريد حوار لودريان لتعارضه مع السيادة الوطنية كما يقول، والاخر يرفض الجلوس مع حزب الله، فلكل فريق حجة وسبب في حين أن مردّ ذلك الى ارتباطه بالخارج المستبعد حلاً للازمة اللبنانية راهنا في ظل هذا الاشتباك الاقليمي – الدولي القائم.