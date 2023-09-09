مي خريش: لبرنامج وطني في سبيل بناء ثقافة المستقبل بالفكر المتحرر من الهيمنة

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ألقت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية الأستاذة مي خريش كلمة في تكريم النائب السابق مروان فارس في القاع في مناسبة تمثيلها رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل، وجاء فيها:

أصحاب السعادة ، السيدات والسادة ،

بإسم التيار الوطني الحر ، اشكر دعوة المنظمين وأحيّي القاع العزيزة، بلدة المكرّم الكبير مروان فارس والرفيق العزيز النائب الدكتور سامر التَوّم.

نحتفل اليوم بتكريم الدكتور فارس ، رجل الموقف والحوار، النائب السابق ورئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الانسان، ودكتور الادب الفرنسي في الجامعة اللبنانية ، وخصوصًا رجل النضال في حزبه والامين على فكر مؤسسه أنطون سعادة احد ابرز رموز مواجهة المشاريع الاستعمارية الاوروبية في المشرق ، وأخطرها المشروع الصهيوني لتفتيت المنطقة.

فكر انطون سعادة من أهم روافد العمل على صياغة برنامج تحرر وطني يكون فيه للثقافة دورٌ ريادي، لا لاجترار الماضي بل لبناء ثقافة المستقبل بفكرنا المتحرر من كل هيمنة وتبعية.

انها ورشة مستقبلية تتطلب ان نضع جميعًا فكرنا وتجربتنا وما راكمناه من معارف في التثقيف والنضال من اجل صياغة مستقبلنا المشترك.

وبغض النظر عن اختلاف مساراتنا ومقاربتنا، يبقى فكر انطون سعادة من تراثنا، يجمع ولا يفرّق، يبني ويوحد.

الحياة وقفة عزّ، مقولة شهيرة للمؤسس انطون سعادة تلخص نظرتَه الى النضال وعزّة النفس وهما قيمتان نسيَهُما البعض في هذا العالم بابتزال كل ما هو لا اخلاقي واعتباره من الأمور العادية.

مروان فارس، كان اميناً على فكر سعادة، فاستحق التكريم . ناضل من اجله وحمل في مساره الشخصي هذا الهم القومي ، اننا اذ نقدّر روح النضال لأجل استقلالية بلداننا وسيادتها وتعاونِها، نتمنى للدكتور فارس مزيدًا من العطاء والمساهمة في اعلاء شأن أوطاننا وانساننا في هذا المشرق.

دمتم والى المزيد من التقدم.