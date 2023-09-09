living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ارتفاع حصيلة القتلى في اشتباكات عين الحلوة الى ثلاثة

9
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 لا تزال الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بين حركة "فتح" والمجموعات المسلحة متواصلة، حيث يسمع اصوات الرصاص والقذائف الصاروخية في ارجاء مدينة صيدا، ما ادى الى ارتفاع عدد القتلى الى ثلاثة، بينهم واحد من حركة فتح واخر من الشباب المسلم،  فيما قتل مدني نتيجة رصاص طائش في منطقة الغازية المجاورة لمخيم عين الحلوة ويدعى حسين مقشر. هذا واصيب العشرات بجروح داخل المخيم وخارجه نتيجة الرصاص الطائش وانفجار القذائف الصاروخية، ولا سيما في حسبة صيدا، فيما انفجرت قذيفة اخرى في منطقة سيروب في ضاحية صيدا الشرقية . في وقت تم اخلاء مستشفى صيدا  الحكومي من جميع المرضى، حفاظا على سلامتهم، فيما اصيبت الشوارع المتاخمة للمخيم بشلل تام وتأثرت الحركة داخل المدينة جراء الاشتباكات الدائرة . 

في وقت تتواصل الاتصالات اللبنانية الفلسطينية من اجل وضع حد لتفلت الوضع داخل الميخم وتأثيراته السلبية على مدينة صيدا، ومن اجل التوصل لاتفاق لوقف اطلاق نار نهائي، بعدما كان كل اتفاق لا يصمد سوى ساعات لتعاود الاشتباكات وتيرتها للمرة الرابعة على التوالي . 

تجدر الاشارة الى ان الوضع في عين الحلوة كان قد انفجر مساء اول امس، بعدما فشلت القوة الفلسطينية المشتركة بتنفيذ انتشار لها في كافة انحاء المخيم ورفض الجهات المعنية تسليم المتورطين في اغتيال العميد  ابو اشرف العرموشي ورفاقه، كما ورفض اخلاء المدارس داخل المخيم ولا سيما مدرسة صفد . 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   