الأبيض: لبذل الجهود والجلوس على طاولة واحدة ينتج عنها انتخاب رئيس للجمهورية

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أيّد وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض الدعوة للحوار، داعياً القوى السياسية لبذل الجهود والجلوس على طاولة واحدة ينتج عنها انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكّداً أنّ هذا لا يجري الاّ بالتلاقي

موقف وزير الصحة جاء خلال جولة له على المستشفى الحكومي في المنية، اطلع خلالها على سير الأعمال في تجهيز قسم الكلى الجديد يرافقه نواب وفعاليات المنية والجوار.

من جهته، النائب أحمد الخير أيد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار، معرباً عن تأييد تكتله السياسي لتلاقي القوى السياسيّة، وصولاً حتى التوافق، وأشار إلى أنّ هذا لا يكون إلاّ بالجلوس مع كلّ الأفرقاء للنهوض بالوطن، أو بالحوار لتأمين مساحات واسعة للوصول إلى اتفاق ينهي كل الخلافات.