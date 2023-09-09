نائب "أمل" يهاجم السلاح الفلسطيني: حان الوقت أن يسلموا سلاحهم الى الدولة اللبنانية!

A + A -

قالَ عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران، تعليقاً على الاشتباكات في مخيم عين الحلوة: "يا حبذا لو استعمل هذا السلاح لدى القوى الفلسطينية عامة، في فلسطين المحتلة في مواجهة العدو الإسرائيلي".