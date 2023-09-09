living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"بالجرم المشهود".... عملة مزيفة و"كيلوات" من المخدرات!

9
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين وتوقيفهم، توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بنقل المخدّرات والعملة المزيّفة من منطقة البقاع الى منطقة الشمال".

وتابع، "على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويدعى: م. ه. (مواليد عام 2007، سوري) بتاريخ 4-9-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، في محلّة القمّوعة على متن دراجة آلية لون أسود من دون لوحات، تمّ ضبطها".

وأضاف، "بتفتيشه والدّراجة عُثِرَ على: 9,525 كلغ من مادّة حشيشة الكيف، 625 غ من مادّة باز الكوكايين، 4,452 حبّة مخدّرة " كبتاغون"، مبلغ مزيّف بقيمة 9800 دولار أميركي وهاتف خلوي"


واستكمل البلاغ، "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه لجهة قيامه بنقل المخدّرات والعملة المزيّفة من البقاع الى الشّمال، وأنه كان بصدد نقلها الى بلدة مشمش".

وختم، "حجزت الدراجة الآلية عدلياً، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   