الجيش اللبناني: الوضع على الحدود مع سوريا «ينذر بالأسوأ»

A + A -

قال قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، الجمعة، إن الجيش يبذل قصارى جهده لمنع التهريب والنزوح غير الشرعي على الحدود، وإن الوضع «ينذر بالأسوأ قريباً»؛ في إشارة، على ما يبدو، إلى الحدود مع سوريا، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

ونقل بيان للجيش عن عون قوله، في حفل بمنطقة جرود عرسال، شمال شرقي البلاد: «انتشارنا هنا على طول الحدود تتخلله صعوبات كثيرة، سواء طبيعة المنطقة الجغرافية أم نقص الكثير، لكن عسكريينا يبذلون قصارى جهودهم لحمايتها ومنع عمليات التهريب والنزوح غير الشرعي».

وقال وزير المهجرين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، في وقت سابق، اليوم، إن ما يجري، اليوم، من عمليات عبور غير شرعي للحدود من سوريا هو نزوح اقتصادي بأعداد «كبيرة جداً». وأضاف أنه «جرى توقيف نحو 8 آلاف سوري حاولوا دخول الأراضي اللبنانية بطرق غير شرعية، وهناك غيرهم كثيرون الذين دخلوا ولا نعرف أعدادهم الحقيقية».