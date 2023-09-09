قضية كارلوس غصن الى الواجهة من جديد: هذا ما طلبته السلطات التركية من القضاء اللبناني!

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عاد ملفّ رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن إلى الواجهة مجدداً، من خلال استنابة تلقاها القضاء اللبناني من السلطات التركية قبل أيام، طلبت فيها الأخيرة استجواب لبنانيين اثنين مشتبه بتورّطهما في عملية تهريب غصن من اليابان إلى تركيا، ومنها إلى لبنان، في نهاية عام 2019.

ولم يتأخر لبنان في التعاون مع المذكّرة التركية؛ إذ كشف مصدر مطلع لـ"الشرق الأوسط" أن "الطيار المدني اللبناني (ن. م)، الذي يملك شركة للطائرات الخاصّة تتخذ من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مقرّاً لها، خضع للاستجواب أمام القضاء اللبناني"، بالإضافة إلى شخص آخر يدعى (ج.ا.)، وهو لبناني يحمل الجنسية الأميركية أيضاً.