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أسرار الصحف ليوم السبت 9 أيلول 2023

9
SEPTEMBER
2023
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البناء

قال مصدر نيابي إنّ تدخل دولة خليجية مشاركة في اللجنة الخماسية تسبب بتراجع فريق سياسي بارز عن دعمه المعلن قبل أيام لمبادرة الحوار التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري تحت عنوان التشكيك والشروط وعنوان التدخل الخليجيّ ما منح الوقت لإمكانية نجاح مساعٍ خارجيّة تحت عنوان رئيس توافقي بما يُعفي هذا الفريق من استحقاق انتخاب الوزير السابق سليمان فرنجية.


قال مصدر أمني إنه تمّ رصد دور مالي وأمني لدولة خليجية في احتضان الجماعات المسلحة في مخيم عين الحلوة التي تورطت باغتيال مسؤول الأمن الوطني والتي لها امتدادات في الجماعات المسلحة في سورية. وقال المصدر إنّ اتصالات رفيعة المستوى تجري مع هذه الدولة لضمان دعم وقف إطلاق النار.


اللواء


يُسجِّل انهيار العملة الوطنية في بلد مجاور مرحلة بالغة الخطورة مع طبع متزايد للأوراق النقدية من الحجم الصغير.


أبلغ نائب في كتلة حليفة مرجعاً أن التوجهات لديه استبعاد أي بحث بما يُسمى "اللامركزية المالية" والانطلاق من نصوص محادثات الطائف.


تُسجِّل ماكينة الجمع الانتخابي لدى مرشح مدعوم تقدماً في الصوت المسيحي الذي يمكن أن يصب لمصلحته عندما تحين الفرصة الأخيرة.

 

الجمهورية

توقعّت مصادر متابعة أن تقوم الكتل الخارجة عن الاصطفافات بمبادرات رئاسية عملية.

وصف سياسي مخضرم المواقف السياسية المتشنجة من الدعوة إلى الحوار بأنها عائدة ليقين اصحابها أن أوان الحوار لم يحن بعد.

ألغيت مجموعة نشاطات في مدينة حيوية احترازاً بسبب تجدد أحداث أمنية خطيرة على تخومها.

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